Plano Safra 2026/2027 prioriza agricultura familiar e transição ecológica

O novo Plano Safra 2026/2027, anunciado pelo governo federal, traz como destaque o incentivo à agricultura familiar, com um volume recorde de crédito de R$ 85,2 bilhões e taxas de juros reduzidas. Segundo a ministra do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiaveli, o plano oferece condições especiais, como juros de 2% ao ano para produção de alimentos e 1% para projetos de agroecologia.

Fernanda destacou que o programa foi desenhado para facilitar o acesso ao crédito em todas as regiões do país, especialmente Norte e Nordeste, onde historicamente o apoio era menor. O objetivo é garantir que pequenos produtores possam investir em práticas sustentáveis, utilizando insumos biológicos e tecnologias que preservam o meio ambiente.

Além do crédito, o Plano Safra inclui assistência técnica e linhas específicas para adaptação às mudanças climáticas. Entre as iniciativas, estão o Pró-Agro, seguro para quem utiliza o Pronaf, e o Garantia Safra, que protege agricultores do semiárido contra perdas decorrentes de estiagens prolongadas.

O governo também lançou um edital de R$ 413 milhões para apoiar 60 mil famílias do semiárido na adaptação climática, com recursos para instalação de cisternas, energia solar, irrigação e outras tecnologias. Cada família poderá receber até R$ 8 mil, além de suporte técnico e capacitação.

Para todo o Brasil, há linhas de financiamento para bioeconomia e tecnificação, com taxas de 1,5% a 2% ao ano, visando modernizar a produção e ampliar a resiliência dos agricultores familiares diante dos desafios climáticos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br