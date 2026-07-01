Obra da Sanepar pode afetar abastecimento em Cambé hoje

Serviço no sistema Esperança começa às 8h desta quarta-feira (01/07) e pode atingir diversos bairros; normalização está prevista para a noite

A Sanepar informou que realiza hoje, quarta-feira (01/07), uma obra de interligação de melhorias no sistema Esperança, em Cambé. O serviço está previsto para começar às 8h e pode comprometer o abastecimento de água em diversos bairros da cidade.

Segundo a companhia, a normalização deve ocorrer no período da noite, de forma gradativa, conforme a rede volte a operar normalmente.

A orientação aos moradores é economizar água e priorizar o uso para higiene e alimentação até que o abastecimento seja restabelecido.

Bairros que podem ser afetados

De acordo com a Sanepar, o abastecimento pode ser comprometido nos seguintes locais:

Parque Maracanã, Campos do Conde, Chácara Manella, Chácara Morumbi, Chácaras Santa Maria, Estação de Tratamento de Esgoto São Domingos, Golden Park, Jardim Bela Suíça, Jardim Ana Eliza 1, Jardim Ana Eliza 2, Jardim Ana Eliza 3, Jardim Andaluzia, Jardim Barrada, Jardim Bela Itália, Jardim Bella Vida, Jardim Boa Vista, Jardim do Café, Jardim do Café 2, Jardim Ecoville 2, Jardim Elizabeth, Jardim Montecatini, Jardim Rejane 1 e 2, Jardim Santo André, Jardim São Caetano, Jardim São Paulo, Jardim União, Jardim Santo Amaro, Monte Castelo, Recanto Sumaré, Residencial das Américas, Residencial das Torres, Sociedade Rural do Paraná e Tropical.