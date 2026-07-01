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Servidores da UEL e dependentes podem pedir isenção ou desconto na taxa do Vestibular 2027 até 10 de julho

Servidores da UEL e dependentes podem pedir isenção ou desconto na taxa do Vestibular 2027 até 10 de julho. Veja como participar.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Servidores da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e seus dependentes têm até o dia 10 de julho para solicitar isenção total ou desconto de 30% ou 50% na taxa de inscrição do Vestibular 2027. O pedido deve ser feito exclusivamente pelo site da COPS até as 23h59.

É importante destacar que o envio dos documentos obrigatórios, em formato PDF, deve ser realizado até as 17h do mesmo dia. Quem não apresentar toda a documentação exigida ou perder o prazo será automaticamente excluído do processo.

O benefício é destinado a estudantes de escolas públicas, participantes da EJA/ENCCEJA e bolsistas integrais de colégios particulares, conforme a renda familiar per capita. As regras completas estão disponíveis na Instrução de Serviço Conjunta SEBEC/COPS/PROAF Nº 002/2026.

O resultado dos pedidos de isenção ou desconto será divulgado no dia 23 de julho, a partir das 17h, no site da COPS. Após a publicação do resultado final, os contemplados deverão preencher o formulário de inscrição no Processo Seletivo Vestibular 2027, também disponível online.

Fonte: operobal.uel.br

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Redação Portal Cambé
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