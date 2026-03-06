Operação Omnis: Ação Policial Resulta em 22 Prisões e Apreensões de Drogas

A Operação Omnis, realizada recentemente, teve como resultado inicial a detenção de 22 indivíduos, além da apreensão de drogas e uma arma de fogo. A operação envolveu uma abordagem abrangente, com a fiscalização de cerca de 2 mil pessoas.

Ações e Resultados da Operação

Durante a operação, aproximadamente 1,1 mil veículos foram inspecionados e 35 locais estratégicos passaram por fiscalização. As equipes policiais cumpriram um total de 11 mandados judiciais e efetuaram sete flagrantes durante o primeiro dia de ação.

Recursos Empregados

A operação contou com o envolvimento de 600 policiais militares e a utilização de cerca de 200 viaturas, demonstrando um esforço significativo para aumentar a segurança pública e combater atividades ilícitas na região.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br