Homem é preso por importunação sexual em supermercados de Cambé

Um homem de 21 anos foi preso após cometer atos de importunação sexual dentro de um supermercado na cidade de Cambé, no norte do Paraná. O caso aconteceu na última quarta-feira e foi atendido inicialmente pela Polícia Militar, que realizou a prisão em flagrante do suspeito.

De acordo com informações da Polícia Civil, o jovem teria começado a importunar uma mulher dentro do estabelecimento comercial, realizando gestos de cunho sexual e exibindo suas partes íntimas no local.

O delegado responsável pelo caso, Ricardo Trinkel, informou que o suspeito foi detido em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário, ficando à disposição da Justiça.

Investigação identificou outro caso semelhante

Durante a análise dos registros da delegacia, a equipe de investigação identificou um segundo boletim de ocorrência relacionado a um caso semelhante ocorrido em outro supermercado da cidade.

Após a verificação de imagens de segurança, os policiais constataram que o autor das duas ocorrências seria o mesmo indivíduo.

Segundo o delegado, o suspeito é morador da cidade de Ibiporã e teria ido até Cambé, onde cometeu os dois crimes com vítimas diferentes.

Suspeito confessou os fatos

Conforme a Polícia Civil, ao ser confrontado com as imagens e com o reconhecimento feito pela vítima, o homem confessou a prática dos atos durante o depoimento.

De acordo com o delegado, cada ocorrência é considerada um crime de importunação sexual, cuja pena pode chegar a até cinco anos de prisão.

Polícia pede que outras possíveis vítimas procurem a delegacia

A Polícia Civil orienta que mulheres que possam ter sido vítimas do mesmo suspeito procurem a delegacia para registrar boletim de ocorrência.

Segundo a investigação, o registro de novos casos pode ajudar no andamento das apurações e contribuir para que sejam adotadas as medidas legais cabíveis.

O suspeito atualmente responde ao caso sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.

A polícia reforça que denúncias são fundamentais para que situações semelhantes sejam investigadas e para que as vítimas recebam o devido amparo das autoridades.

