Biblioteca Infantil de Londrina Promove Oficina Gratuita de Tradições Croatas na Páscoa

A Biblioteca Pública Infantil de Londrina será o cenário de um intercâmbio cultural nesta terça-feira (31), com a realização de uma oficina gratuita de Pissanitsa, a tradicional arte croata de pintura em ovos de Páscoa. O evento é uma parceria com a comunidade Croácia Brasil no Paraná e ocorrerá das 9h30 às 11h30, com o objetivo de resgatar e transmitir a rica herança cultural croata, amplamente presente no estado.
A Arte Naïf e sua Importância Cultural
A coordenadora de Processamento e Formação de Acervo da biblioteca, Zoraide Aparecida Gasparini, destaca a importância do estilo Arte Naïf, característico dos artesãos croatas. Este estilo ganhou notoriedade no Paraná em 2024, com uma exposição de ovos gigantes em Arapongas, inspirada nas mesmas técnicas que serão ensinadas na oficina.
Herança Croata no Paraná
O Paraná abriga a segunda maior população de descendentes de croatas no Brasil. Muitos dos pioneiros que contribuíram para o desenvolvimento do norte do estado, especialmente em Arapongas e Londrina, trouxeram consigo a cultura croata, apesar de muitos terem registros de nacionalidade austríaca devido ao Império Austro-Húngaro.
Detalhes do Evento
A oficina será conduzida por Gisele Horvatich Beffa, presidente da comunidade Croácia Brasil no Paraná. O evento é gratuito e aberto a crianças e adultos interessados em artes manuais e cultura, com inscrições disponíveis pelo telefone (43) 3371-6603. A atividade será realizada na Biblioteca Pública Infantil de Londrina, localizada na Praça 1º de Maio, em frente à Concha Acústica.