Inscrições abertas para Tradutor-Intérprete de Libras na UEL

A Universidade Estadual de Londrina (UEL), por meio de sua Pró-reitoria de Recursos Humanos (PRORH), anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de Tradutor-Intérprete de Libras. Este processo é regido pelo edital PRORH Nº 108/2026 e conta com a colaboração da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops). As inscrições já estão abertas e vão até o dia 17 de abril.

Requisitos e Informações do Cargo

Os candidatos devem possuir bacharelado em Tradução e Interpretação em Libras – Língua Portuguesa, em Letras com habilitação em Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa, ou graduação em qualquer área com formação como Tradutor/Intérprete de Libras. O cargo requer dedicação de 40 horas semanais e oferece vencimentos de R$ 7.616,88.

Inscrições e Taxa

As inscrições são realizadas exclusivamente online, através do site da Cops. Para confirmar a inscrição, é necessário o pagamento de uma taxa de R$ 100 até o dia 22 de abril. No momento da inscrição, também é preciso anexar documentação comprobatória de certificação de título em formato PDF.

Isenção de Taxa

Candidatos interessados em solicitar isenção da taxa de inscrição têm até o dia 1º de abril para fazê-lo, utilizando o Requerimento de Isenção disponível no site da Cops. A isenção é concedida a inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, doadores de sangue, medula óssea ou leite humano, e prestadores de serviço eleitoral. A lista com os pedidos de isenção deferidos será divulgada no dia 8 de abril.

Etapas do Processo Seletivo

O processo seletivo compreende uma prova prática e de título, ambas eliminatórias, além de avaliação médica. O regime de contratação será especial, válido por até um ano, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses. A validade do processo seletivo é de dois anos, podendo ser prorrogada.