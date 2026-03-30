Apreensão de 291,9 kg de maconha em Foz do Iguaçu reforça combate ao tráfico

Em uma operação conjunta, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Polícia Federal apreenderam 291,9 quilos de maconha na região de Foz do Iguaçu, próximo ao Rio Paraná. A ação, realizada na manhã deste domingo (29), integra a Operação Protetor de Fronteiras e Divisas.

Detalhes da Operação

Durante patrulhamento, as equipes avistaram uma embarcação atravessando o Rio Paraná em direção ao Brasil. Ao tentar realizar a abordagem, os policiais observaram que o barco retornou rapidamente ao Paraguai, impossibilitando a interceptação dos ocupantes.

Resultado e Impacto

Apesar da fuga, foram encontrados diversos fardos de maconha às margens do rio. Estima-se que o prejuízo ao crime organizado seja de aproximadamente R$ 1.167.600,00. A droga apreendida foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu para as devidas providências.