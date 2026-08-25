Londrina aprova projeto para construção de moradias populares e combate déficit habitacional

A Câmara de Vereadores de Londrina aprovou, por 15 votos a 4, um projeto que permite a utilização de 17 áreas públicas urbanas para a construção de moradias populares. O objetivo é reduzir o déficit habitacional e oferecer condições dignas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com investimento previsto de quase R$ 700 milhões, as novas unidades habitacionais serão viabilizadas por meio do programa Minha Casa Minha Vida e recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), em parceria com a Caixa Econômica Federal. Apenas uma área foi retirada do projeto original após emenda aprovada na Câmara.

Os terrenos selecionados estão localizados em regiões já urbanizadas, o que facilita o acesso a serviços públicos essenciais como escolas e unidades de saúde. Atualmente, cerca de 3.500 famílias vivem em áreas irregulares na periferia de Londrina. A expectativa é que mais de 2 mil famílias sejam beneficiadas, representando aproximadamente 60% das famílias em vulnerabilidade.

O prefeito Tiago Amaral destacou que a iniciativa é prioridade da gestão, visando garantir moradia digna e melhores condições de vida, especialmente para crianças. Os critérios para seleção das famílias beneficiadas seguem as diretrizes do Ministério das Cidades, priorizando mulheres chefes de família, pessoas com deficiência e famílias que residem em áreas de risco.

Com a aprovação do projeto, a fila de espera por moradia da Cohab-Ld, que conta com cerca de 60 mil cadastros, deverá avançar. O próximo passo será a apresentação da documentação pelas empresas responsáveis à Caixa Econômica Federal para início das obras, após a sanção da lei pelo prefeito.

A aprovação do projeto é resultado da articulação entre Prefeitura, Governo Federal, Caixa Econômica, Poder Judiciário e Governo do Paraná, marcando a retomada de políticas habitacionais importantes para Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br