Candidatos à Presidência cumprem agendas diversas em todo o país nesta terça-feira (25)

Os candidatos à Presidência da República realizaram uma série de compromissos nesta terça-feira (25), incluindo entrevistas, sabatinas, reuniões e participação em eventos de campanha em diferentes regiões do Brasil.

Flávio Bolsonaro (PL) esteve em Maceió, onde se reuniu com empresários do setor produtivo e participou de uma carreata. O candidato destacou a intenção de investir no Nordeste para ampliar a produção de alimentos, além de participar da Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus.

Hertz Dias (PSTU) concedeu entrevista ao Monitor Mercantil, defendendo mais direitos para trabalhadores de aplicativos. À tarde, realizou panfletagem no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, ao lado de apoiadores.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teve compromissos públicos, mas usou as redes sociais para reiterar seu apoio ao fim da escala 6 por 1, em análise no Senado, criticando a jornada excessiva de trabalho.

Renan Santos (Missão) participou de evento da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), em São Paulo, onde criticou o atual modelo de emendas parlamentares e defendeu maior fiscalização e regulamentação.

Romeu Zema (Novo) visitou a comunidade Tavares Bastos, no Rio de Janeiro, discutindo segurança pública com moradores e apresentando propostas para combater o crime organizado. Também participou de sabatinas em veículos de imprensa.

Ronaldo Caiado (PSD) esteve em evento da Abdib, defendendo parcerias com a iniciativa privada para solucionar desafios no setor de energia. À noite, participou de sabatina na TV Globo.

Rui Costa Pimenta (PCO) foi entrevistado em programas no YouTube e participou de reunião com a executiva nacional do partido.

Samara Martins (UP) realizou panfletagem e caminhada com trabalhadores em Aracaju. À noite, participou de plenária na Ocupação João Mulungu, manifestando apoio às famílias e defendendo a organização popular.

Wilson Grassi (Democrata) participou de reuniões internas e concedeu entrevista ao portal Terra.

Augusto Cury (Avante) defendeu o sistema semi-presidencialista durante sabatina e, em seguida, viajou para Minas Gerais para lançar sua campanha no estado.

Clariana Barão (DC) concedeu entrevistas em Brasília, defendendo reformas estruturais, especialmente na previdência, e anunciou a proposta de criar centros integrados de atendimento à violência doméstica.

Edmilson Costa (PCB) não divulgou compromissos públicos nesta terça-feira.

Pablo Marçal (PRTB) segue impedido de realizar campanha eleitoral, conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br