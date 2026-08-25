terça-feira, 25 de agosto de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
TSE discute critérios para julgamento de deep fake em campanhas eleitorais Candidatos à Presidência cumprem agendas diversas em todo o país nesta terça-feira (25) Londrina aprova projeto para construção de moradias populares e combate déficit habitacional Sociedade civil apresenta 27 propostas para segurança pública focada na prevenção Facebook apresenta falhas ao barrar anúncios com desinformação eleitoral, aponta Anistia Internacional
Ver últimas
Brasil

Sociedade civil apresenta 27 propostas para segurança pública focada na prevenção

Sociedade civil propõe 27 ações para uma segurança pública preventiva e inclusiva, com foco em direitos, prevenção e redução da violência.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
BrasilDestaques
Compartilhe

Organizações sociais, familiares de vítimas da violência e representantes de 16 estados brasileiros elaboraram um documento com 27 propostas para uma nova abordagem na segurança pública. O material será apresentado aos candidatos das eleições de 2026, buscando priorizar políticas preventivas e o respeito aos direitos humanos.

O documento foi resultado da 1ª Conferência Popular de Segurança Pública, realizada em Fortaleza, e defende que a segurança não deve se limitar a ações repressivas, mas sim integrar políticas públicas que reduzam desigualdades e discriminem menos.

Entre os principais pontos estão o controle rigoroso de armas e munições, a responsabilização de agentes por violações, a redução da letalidade policial, a desmilitarização das polícias e a proteção imediata para crianças, adolescentes e pessoas ameaçadas.

O texto também destaca a necessidade de combater abordagens policiais baseadas em perfil racial, além de propor a adoção de câmeras corporais e a criação de mecanismos de controle externo sobre a atividade policial.

Segundo Edna Jatobá, do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (Gajop), parte das propostas pode ser implementada rapidamente por meio de decisões administrativas, enquanto outras exigem mudanças legislativas e orçamento.

O documento também sugere que o financiamento público de segurança seja direcionado para ações preventivas e que haja participação popular no acompanhamento das políticas e resultados.

Entre os 27 pontos, destacam-se ainda a proteção de defensores de direitos humanos, a regulação de plataformas digitais, educação midiática, segurança digital e reparação às vítimas da violência de Estado.

A carta será apresentada a candidatos à Presidência, ao Congresso Nacional e aos governos estaduais, indicando a responsabilidade de cada órgão pela execução das propostas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#desigualdade#direitos humanos#Eleições 2026#políticas públicas#prevenção#segurança pública#sociedade civil#violencia
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress