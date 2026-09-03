Lavagem de Madeleine reúne 60 mil pessoas e celebra cultura afro-brasileira em Paris

A 25ª edição da Lavagem de Madeleine deve atrair cerca de 60 mil pessoas em Paris entre os dias 10 e 13 deste mês. O evento, considerado um dos maiores encontros da cultura afro-brasileira na Europa, reúne brasileiros, franceses e turistas de diferentes países na capital francesa.

Criado por Roberto Chaves, conhecido como Robertinho, o festival tem como inspiração a tradicional Lavagem do Bonfim, da Bahia. Robertinho, natural de Santo Amaro da Purificação (BA) e morador da França desde 1990, destaca a importância de valorizar e divulgar a cultura afro-brasileira no exterior.

Reconhecida como Patrimônio Imaterial da França, a Lavagem de Madeleine faz parte do calendário oficial de Paris e conta com apoio da prefeitura local, da Secretaria de Turismo da Bahia e da Embratur. O evento também integra a Rota dos Escravizados da Unesco, conectando locais históricos ligados à escravidão e à preservação de sua memória.

A programação começa no dia 10 com a exposição fotográfica “Três Olhares” na Embaixada do Brasil. Nos dias 11 e 12, serão realizados workshops de dança afro-brasileira. O ponto alto será o cortejo do dia 13, com mais de 700 artistas e 15 grupos folclóricos afro-brasileiros desfilando pelas ruas de Paris.

O cortejo, que parte da Place de la République até a Igreja de La Madeleine, terá a participação da cantora Mariene de Castro, de Robertinho Chaves e dos artistas Jau, Gildaa e Lorena Pires. O desfile contará ainda com grupos de percussão, samba, maracatu, capoeira e a tradicional ala das baianas.

Na chegada à igreja, acontece a lavagem simbólica das escadarias, marcando o encontro de diferentes tradições religiosas e culturais. Para simbolizar o sincretismo, a cantora lírica Lorena Pires interpretará “Ave-Maria” durante a cerimônia.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br