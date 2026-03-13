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Lançamento do Pibid 2026 reúne estudantes e professores na UEL

Educação
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
MAYCON ROCHA DE ALMEIDA NASCIMENTO

O Ciclo Formativo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid-UEL) acontece neste sábado, 14 de março, no Anfiteatro Cyro Grossi, na Universidade Estadual de Londrina. O evento, que começa às 8h, marca o início das atividades do programa em 2026 e traz como foco o compromisso social e a valorização dos profissionais da educação.

Presenças ilustres e programação

A cerimônia de abertura contará com a presença de Airton José Petris, Reitor em exercício, Ana Márcia Fernandes Tucci de Carvalho, Pró-Reitora de Graduação, e Zilda Aparecida Freitas de Andrade, Pró-Reitora de Extensão. O evento inclui a palestra 'Formação de Professores e o movimento de constituição da Identidade Profissional Docente', ministrada pela professora Márcia Cristina de Costa Trindade Cyrino, destacando a importância da formação docente.

Novidades do Pibid em 2026

O professor Marcelo Alves de Carvalho, coordenador do evento, enfatiza que o Pibid se consolidou como um importante programa de formação inicial de professores. Este ano, o Avalia Pibid, instituído pela Portaria CAPES 357, traz a possibilidade de fluxo contínuo, o que promete evitar interrupções no programa, garantindo sua continuidade e sucesso.

Movimento por política de Estado

Há também um movimento político em Brasília para transformar o Pibid em política de Estado. O projeto de Lei 7552/2014, aprovado na Câmara dos Deputados, está atualmente no Senado. A aprovação desse projeto asseguraria que o Pibid não sofra interrupções devido a mudanças de governo.

Inscrições e participação

O evento é aberto a todos os estudantes e professores da Educação Básica e da UEL, além da comunidade. As inscrições, que garantem certificado, podem ser feitas até as 12h do próprio dia 14 de março, através do link disponibilizado pela organização. Para mais informações, a Coordenação do evento está disponível pelo e-mail pibid@uel.br.

Fonte: https://operobal.uel.br

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