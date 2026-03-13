Safra de Grãos do Paraná Deve Crescer 306 Mil Toneladas, Segundo IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente sua previsão para a safra de grãos no Paraná. Segundo o levantamento, o estado deverá alcançar uma produção de 22,3 milhões de toneladas neste ano.

Crescimento na Produção

O aumento previsto é de 4,3% em relação ao volume colhido em 2025, representando um incremento de 306 mil toneladas. Este crescimento coloca o Paraná como o segundo maior produtor de grãos do Brasil.

Participação Nacional

Com esses números, o Paraná será responsável por 13,9% da produção nacional de grãos, destacando-se como uma peça-chave no agronegócio brasileiro.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br