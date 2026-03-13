Londrina Recebe Encontro do MP-PR com Foco em Controle Interno e Prevenção

O Ministério Público do Paraná organizou, na última sexta-feira (13), um encontro com representantes dos 94 municípios da Região Geográfica Intermediária de Londrina. O objetivo foi apresentar o novo modelo do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria). Durante o evento, também foi introduzido um projeto piloto que visa aprimorar os controles internos das administrações municipais, com foco na prevenção de práticas ilícitas.

Apoio Municipal às Iniciativas de Prevenção

Realizado no plenário da Câmara Municipal, o encontro contou com a presença do prefeito Tiago Amaral. Ele destacou a relevância do tema, ressaltando sua experiência prévia como auditor do Paraná Cidades. Amaral enfatizou a importância da prevenção na administração pública, afirmando que o papel do controle deve ser mais voltado para a organização e esclarecimento do que para a repressão.

Fortalecimento dos Controles Internos

O projeto do Gepatria busca avaliar e fortalecer os sistemas de controle interno dos municípios, garantindo eficácia e transparência administrativa. A iniciativa alinha-se com a nova configuração do grupo, que abrange prevenção, repressão e negociações complexas, conforme a Resolução 2091/2025 da Procuradoria-Geral de Justiça.

Desafios nos Pequenos Municípios

A promotora Kele Cristiani Diogo Bahena destacou problemas comuns nos pequenos municípios, como a ausência de legislação específica e a falta de autonomia dos servidores. O projeto visa diagnosticar e corrigir essas questões, aproveitando a experiência de municípios maiores, com potencial expansão para todo o estado do Paraná.

Londrina como Referência Nacional

Em Londrina, a Controladoria-Geral tem se destacado no fortalecimento de sua atuação, sob a direção do gestor Guilherme Arruda Santos. O órgão tem se integrado com o Ministério Público e o Tribunal de Contas, monitorando atos administrativos em tempo real. No ano anterior, Londrina se tornou o primeiro município do interior do Brasil a receber uma certificação mundial pelo Conselho Nacional de Controle Interno, reafirmando sua posição de destaque no cenário nacional.