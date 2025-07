Jovens da Polônia visitam Cambé para conhecer raízes históricas com Danzig

Um casal de jovens estudantes poloneses visitou Cambé nesta semana em busca de informações históricas que ligam a cidade paranaense a Danzig, atual Gdansk, na Polônia. A visita aconteceu de forma espontânea, e foi registrada em um bate-papo com o Portal Cambé no Museu Histórico da cidade, onde os dois puderam conhecer mais sobre o passado local e também compartilhar experiências de viagem.

Iga e Adam, que atualmente moram em Gdansk, estão fazendo um mochilão pela América Latina e incluíram Cambé em seu roteiro após descobrirem, por meio da Wikipedia, que a cidade já foi conhecida como “Nova Danzig” no período da imigração europeia, antes da Segunda Guerra Mundial.

Descobrindo o Brasil com olhos curiosos

Durante a conversa, eles destacaram a hospitalidade dos moradores de Cambé e o interesse genuíno que encontraram no museu da cidade. “A paisagem aqui nos lembrou muito a nossa terra, o que nos surpreendeu bastante”, comentou Iga. Adam também destacou o quanto foi marcante encontrar pessoas dispostas a compartilhar histórias e a oferecer acolhimento.

Conexões culturais e históricas

Os visitantes explicaram que o interesse pela história brasileira surgiu por meio de leituras na internet sobre a migração europeia para a América do Sul. Ao encontrarem o nome “Nova Danzig”, perceberam que havia uma ligação pouco explorada entre Cambé e sua cidade natal. A visita serviu para aproximar ainda mais essas raízes históricas.

A estudante Lorena, que atua como intérprete e colabora no Museu Histórico de Cambé, acompanhou a entrevista e ressaltou a importância do encontro para fortalecer laços culturais: “Eles agora também fazem parte da história viva de Cambé. E o mais bonito é que esse intercâmbio fortalece a identidade de ambos os lados.”

Museu e intercâmbio cultural

A equipe do museu destacou que vem tentando ampliar a documentação e os estudos sobre as ligações entre Cambé e a cidade polonesa. A ideia é transformar esse tipo de visita em oportunidades para criar laços culturais duradouros, promovendo o conhecimento histórico entre os países.

Ao final do encontro, os jovens expressaram o desejo de levar as histórias e descobertas de Cambé de volta à Polônia, ajudando a espalhar a importância dessa conexão. “Queremos contar sobre Cambé para nossos amigos e familiares. É emocionante descobrir que existe um lugar do outro lado do mundo ligado à nossa cidade”, comentou Adam.