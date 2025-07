Produtor cultural que movimenta multidões em Londrina mira expansão para Cambé e outras cidades do Paraná

Leonardo Santos Barbosa Cabral, 33 anos, é um nome cada vez mais presente quando se fala em grandes eventos culturais no Paraná. Empresário, produtor cultural e palestrante, ele comanda a Weblon Produções, responsável por festivais que têm atraído milhares de pessoas e movimentado não só o público, mas também a economia das cidades onde são realizados.

Em 2025, Leonardo esteve à frente da maior edição já realizada do Festival PHN Londrina, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade. A programação se estendeu por três dias e foi dividida em dois locais distintos: na sexta-feira, às margens do Lago Igapó, com acesso gratuito, mais de 5 mil pessoas participaram das atividades ao ar livre; no sábado e domingo, o Ginásio Marista recebeu um público de mais de 3 mil pessoas para apresentações e formações com entrada limitada.

“Foi a primeira vez que realizamos o evento em dois espaços ao mesmo tempo. A estrutura, o planejamento e o engajamento da equipe foram decisivos para o sucesso. A cidade respondeu de forma incrível, e conseguimos não só reunir o público como também impulsionar a economia local com hotéis, restaurantes e ambulantes relatando aumento significativo no movimento”, explica Leonardo.

Além do PHN, ele também lidera outros projetos de destaque, como Tarde Quem Como Deus, Avivamento de Dons, Mulheres Restauradas e o alternativo Evangelizar Beats, todos com foco em cultura, entretenimento e formação. Um de seus marcos mais expressivos foi a realização do “Tarde Quem Como Deus” em Bandeirantes (PR), que contou com a participação de 27 mil pessoas em apenas um dia, número praticamente equivalente à população da cidade.

Desde 2017, Leonardo também percorre o país como palestrante, levando reflexões sobre juventude, protagonismo, empreendedorismo e comunicação para diversas cidades brasileiras. Sua atuação também se estende ao universo da música, tendo produzido shows para nomes como Luan Santana, Hugo Pena & Gabriel e João Márcio & Fabiano, além de experiências de marca em feiras agropecuárias e festivais.

Agora, com o olhar voltado para o futuro, Leonardo revela que está em fase de planejamento para levar seus eventos a novas cidades do estado, com destaque para Cambé, que já está sendo considerada como um dos próximos destinos. “Temos recebido sondagens e sentimos que há uma receptividade muito boa. Cambé é uma cidade estratégica, com público participativo e forte identidade cultural. Seria uma alegria enorme realizar um projeto nosso aí”, afirma.

O objetivo é seguir ampliando o alcance dos festivais e ações culturais, criando oportunidades de acesso à arte, música e experiências de formação para públicos diversos. “Queremos descentralizar o circuito cultural, levar bons eventos para além das capitais e mostrar que é possível fazer cultura de qualidade com impacto real nas comunidades”, completa.

