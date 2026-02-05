quinta-feira, fevereiro 5, 2026

Uso eficiente da água: Irriga Paraná recebe R$ 10,2 milhões via BRDE

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Governo do Estado do Paraná

O programa Irriga Paraná, focado na eficiência hídrica no setor agrícola, obteve R$ 10,2 milhões em financiamentos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) em 2025. Este montante foi distribuído entre 11 contratos em oito municípios, com o objetivo de beneficiar o plantio de hortaliças e estruturar a produção de grãos.

Apoio ao Agricultor Familiar

Além dos financiamentos, o programa oferece linhas de crédito com juros subsidiados, visando o fortalecimento da agricultura familiar. Essa iniciativa busca promover a sustentabilidade e a resiliência no campo, garantindo que pequenos agricultores tenham acesso a recursos para modernizar suas práticas agrícolas.

Investimentos em Pesquisa e Capacitação

O Irriga Paraná também investe em pesquisa e capacitação, com foco em sistemas irrigados sustentáveis. Este investimento é essencial para o desenvolvimento de tecnologias que aumentem a eficiência do uso da água, trazendo benefícios econômicos e ambientais para o setor agrícola.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

