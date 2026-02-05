O programa Irriga Paraná, focado na eficiência hídrica no setor agrícola, obteve R$ 10,2 milhões em financiamentos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) em 2025. Este montante foi distribuído entre 11 contratos em oito municípios, com o objetivo de beneficiar o plantio de hortaliças e estruturar a produção de grãos.

Apoio ao Agricultor Familiar

Além dos financiamentos, o programa oferece linhas de crédito com juros subsidiados, visando o fortalecimento da agricultura familiar. Essa iniciativa busca promover a sustentabilidade e a resiliência no campo, garantindo que pequenos agricultores tenham acesso a recursos para modernizar suas práticas agrícolas.

Investimentos em Pesquisa e Capacitação

O Irriga Paraná também investe em pesquisa e capacitação, com foco em sistemas irrigados sustentáveis. Este investimento é essencial para o desenvolvimento de tecnologias que aumentem a eficiência do uso da água, trazendo benefícios econômicos e ambientais para o setor agrícola.

