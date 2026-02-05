quinta-feira, fevereiro 5, 2026

Bicicleta motorizada é apreendida após denúncia de racha no Jardim São Paulo, em Cambé

DestaquesPolícia Militar
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read

Uma bicicleta motorizada foi apreendida na noite de terça-feira (4) durante uma ação da Polícia Militar do Paraná, no bairro Jardim São Paulo, em Cambé. A ocorrência foi registrada por volta das 18h47, após denúncia de racha e perturbação do sossego envolvendo bicicletas adaptadas com motor.

De acordo com as informações repassadas, a equipe da Rádio Patrulha (RPA) se deslocou até a Rua Birigui para averiguar a situação informada por moradores. No local, os policiais realizaram a abordagem de um dos envolvidos, após o uso de sinais sonoros e luminosos.

Durante a verificação, foi constatada irregularidade na bicicleta motorizada abordada. Diante da situação, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran, com apoio da equipe da ROTAM.

Ainda conforme o registro, não foi possível realizar a identificação completa de todos os envolvidos no momento da abordagem. A ocorrência foi caracterizada como infração de trânsito, sem registro de crime.

Resultado da ocorrência

  • Uma bicicleta motorizada apreendida
21
