Início das Obras de Infraestrutura Transforma Cilo III em Londrina

A região do Cilo III, um importante polo industrial em Londrina, está passando por um momento transformador com o início das obras de infraestrutura. Na quarta-feira, 11 de outubro, o prefeito Tiago Amaral participou da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para pavimentação, instalação de redes de drenagem, calçadas e melhorias viárias nas ruas Joaquim Felismino da Silva e Helena Aparecida Ridão.

Detalhes das Obras

As obras já começaram com a limpeza do terreno pela empresa responsável, Implere Infraestrutura Urbana. Estão previstas a escavação, instalação de galerias subterrâneas e, posteriormente, a pavimentação e sinalização das vias. O projeto abrange uma área de 6.628,83 m² e tem um investimento de R$ 2.799.700,00, financiado pelo Governo do Paraná através do Paranacidade.

Impacto na Comunidade

Atualmente, entre 250 e 300 funcionários trabalham na área que receberá as melhorias. A intervenção busca atender reivindicações antigas dos empresários e moradores, beneficiando a mobilidade e a segurança viária. A região, localizada perto do encontro entre a BR-369 e a PR-445, abriga diversos empreendimentos e há décadas carece de infraestrutura adequada.

Perspectivas Futuras

O prefeito Tiago Amaral destacou a importância dessas melhorias para o desenvolvimento econômico de Londrina e mencionou outras intervenções em andamento na cidade. Segundo o secretário municipal de Obras e Pavimentação, Otávio Gomes, o início das obras coincide com o final do período de chuvas, o que deve acelerar o progresso dos trabalhos. A previsão é que as melhorias sejam concluídas até o final do ano.

