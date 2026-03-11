Brasil Enfrenta Derrota para Bélgica no Pré-Mundial de Basquete

A seleção feminina de basquete do Brasil estreou com derrota no Pré-Mundial de Basquete 2026. O jogo contra a Bélgica, realizado nesta quarta-feira (11) em Wuhan, na China, terminou com o placar de 99 a 70 a favor das belgas.
Detalhes da Competição
O torneio Pré-Mundial é uma etapa crucial para as seleções que almejam competir no Mundial de Basquete, previsto para setembro deste ano. No Grupo A, o Brasil enfrenta, além da Bélgica, as seleções do Sudão do Sul, República Tcheca, Mali e China. As equipes jogam entre si, e as quatro melhores colocadas se classificam para o Mundial.
Próximos Desafios
O próximo confronto do Brasil será contra o Sudão do Sul, marcado para as 2h30 da manhã, horário de Brasília, na próxima quinta-feira (12). Este jogo é crucial para as aspirações da equipe em avançar no torneio.
Outras Sedes do Pré-Mundial
Além de Wuhan, a competição ocorre em outras cidades. San Juan, em Porto Rico, recebe as seleções de Nova Zelândia, Estados Unidos, Itália, Espanha, Porto Rico e Senegal. Em Istambul, Turquia, competem Turquia, Argentina, Austrália, Canadá e Japão. Lyon-Villeurbanne, na França, sedia os jogos de Colômbia, Filipinas, Alemanha, Coreia do Sul, França e Nigéria.