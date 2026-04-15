Idosos participam de atividades de saúde e lazer na ExpoLondrina 2026

A ExpoLondrina 2026 foi palco, na tarde desta quarta-feira (15), de uma ação especial voltada para o público idoso. O evento reuniu centenas de participantes em atividades que promoveram saúde, lazer e integração social, organizadas pelas equipes multiprofissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), conhecidas como eMulti.

No Palco Sunset, os idosos foram animados com sessões de dança e, em seguida, participaram de um passeio pelo Parque de Exposições. As atividades fazem parte dos grupos de convivência oferecidos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Londrina, que incentivam a prática regular de exercícios físicos e o fortalecimento de laços sociais.

Entre os participantes, o casal Maria José Xavier, de 65 anos, e Sidney Aparecido Munhoz, de 70, destacou os benefícios das atividades físicas para a saúde física e mental. Munhoz, que convive com uma doença crônica, relatou melhora significativa após ingressar no grupo de alongamento. Já Maria José ressaltou a importância de manter a autonomia na terceira idade e incentivou outros idosos a participarem dos grupos.

Teresa Tesouto Goutuso, de 89 anos, moradora do Jardim Ideal, também marcou presença e compartilhou sua experiência de bem-estar ao participar das atividades, enfatizando como o convívio social ajuda a combater sintomas de tristeza e isolamento. Solange Barbosa dos Santos, de 60 anos, relatou que encontrou apoio e amizade no grupo da UBS do Ideal após uma perda familiar, destacando a importância do acolhimento e do suporte psicológico oferecidos.

Segundo a educadora física Anne Cristine Becchi, os grupos de atividade física nas UBSs são abertos à população e funcionam como porta de entrada para quem deseja se movimentar e cuidar da saúde. Além dos exercícios, esses espaços promovem convivência, amizade e contribuem para a melhoria do bem-estar geral, ajudando a aliviar sintomas de ansiedade e depressão.

O eMulti conta ainda com profissionais de Farmácia, Psicologia, Fisioterapia e Nutrição, atendendo cerca de 1.500 idosos em Londrina. As atividades incluem exercícios de equilíbrio, força e resistência, além de ações de prevenção e reabilitação.

Além das ações nas UBSs, o eMulti também realiza eventos externos, como caminhadas e encontros em espaços públicos, ampliando o acesso da população às práticas de saúde e lazer. A coordenadora Renata Albieri destacou que esses eventos transformam passeios em oportunidades de educação e promoção do bem-estar.

Durante a ExpoLondrina, a vacinação contra a gripe (Influenza) foi oferecida no Espaço Integrado de Saúde & Cuidado, atendendo grupos prioritários como idosos, crianças, gestantes, professores e pessoas com doenças crônicas. A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, incentivou a vacinação e destacou a importância das equipes eMulti para a melhoria da qualidade de vida e prevenção de doenças.

Desde o início da campanha, Londrina já aplicou mais de 38 mil doses de vacina contra a gripe no público-alvo, sendo a maioria destinada a idosos. A iniciativa reforça o compromisso da cidade com a promoção da saúde e o bem-estar da população idosa.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br