MPRJ reforça combate ao racismo em jogo da Libertadores no Maracanã

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) intensifica nesta quarta-feira (15) a campanha #EstamosVigilantes durante a partida entre Fluminense e Independiente Rivadavia, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América de 2026, no Maracanã.

A iniciativa tem como objetivo prevenir e combater crimes de racismo e xenofobia em jogos internacionais das competições Libertadores e Sul-Americana. Promotores do Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor (Gaedest) estarão presentes em todas as partidas realizadas em estádios do Rio de Janeiro, monitorando as arquibancadas e atuando em casos de flagrante ou denúncia de atos discriminatórios.

Com apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Conmebol, a campanha foi iniciada no ano passado e já resultou na prisão e denúncia de três torcedores por práticas racistas em jogos do Fluminense e Botafogo. As ações permitiram ao Juizado Especial do Torcedor aplicar penas de até dois anos de prisão e proibição de frequentar eventos esportivos, artísticos ou culturais por três anos.

Segundo o promotor de Justiça Márcio Almeida, coordenador do Gaedest, o respeito é fundamental nas relações humanas e o combate ao racismo é prioridade. Ele destaca que o MPRJ busca incentivar atletas, torcedores e profissionais do futebol a assumirem o compromisso de combater práticas criminosas dentro e fora dos estádios, com resposta rápida da Justiça para quem descumprir a lei.

Para ampliar a conscientização, o MPRJ lança nesta quarta-feira um vídeo informativo da campanha, que será exibido na imprensa, telões dos estádios e redes sociais, em parceria com Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e Botafogo. O conteúdo reforça a importância da participação ativa de todos para garantir um ambiente mais seguro e respeitoso, ressaltando que denunciar é um dever coletivo.

A campanha reúne jogadores dos principais clubes cariocas, torcedores, jornalistas, influenciadores, profissionais de segurança e serviços dos estádios, além dos promotores de Justiça, em um esforço conjunto para combater o racismo no futebol.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br