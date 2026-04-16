Assembleia Legislativa do Paraná reconhece profissionais da proteção veicular em sessão solene

Na noite de quarta-feira (15), a Assembleia Legislativa do Paraná realizou uma sessão solene para homenagear profissionais do setor de proteção veicular no estado. O evento reuniu representantes de empresas, colaboradores e autoridades, destacando a importância do segmento para a economia e para a oferta de alternativas acessíveis à população.

Segundo o deputado Tito Barichello (PL), responsável pela iniciativa, o setor de proteção veicular não só gera empregos, mas também movimenta a economia local ao proporcionar opções de proteção para veículos que vão além do seguro tradicional. “Essa homenagem reconhece o empenho e a dedicação dos profissionais envolvidos”, afirmou o parlamentar.

Entre as empresas homenageadas, a Coonecta se destacou por empregar mais de mil pessoas em 14 estados e já contar com cerca de 37 mil veículos protegidos em apenas seis anos de atuação. O presidente da Coonecta, Luiz César dos Santos, ressaltou a importância do reconhecimento e destacou que a empresa nasceu no Paraná, ampliando o acesso à proteção veicular para milhares de pessoas que antes não tinham essa possibilidade.

O evento contou com a presença de representantes da Coonecta, como o gerente comercial Thiago Coelho, o diretor executivo Alexandre Yoon, a diretora de operações Paula Freitas e o diretor jurídico Rodrigo Potier Pocrifka, além de Fernando Gesser, da Agile Assistência, e da vereadora de Curitiba, Tathiana Guzella (PL).

O modelo de proteção veicular funciona por meio de associações que promovem o auxílio mútuo entre associados, oferecendo cobertura contra roubo, furto, colisão e outros imprevistos. Diferente do seguro convencional, os custos são rateados entre os participantes, tornando a alternativa mais acessível para muitos motoristas.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br