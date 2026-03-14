Economia Brasileira Pode Crescer 1% no Primeiro Trimestre, Afirma Haddad

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil tem potencial para crescer entre 0,8% e 1% no primeiro trimestre deste ano, conforme anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa previsão está atrelada às mudanças implementadas no crédito e aos esforços para manter a demanda aquecida.

Mudanças no Crédito e Demanda Efetiva

Fernando Haddad destacou que as iniciativas para modificar o crédito têm contribuído significativamente para sustentar a economia do país. Essas ações visam não apenas manter a atividade econômica, mas também apoiar a manutenção da demanda efetiva.

Perspectivas de Crescimento

Embora tenha mencionado o crescimento potencial para o trimestre, o ministro optou por não fornecer uma previsão para o ano inteiro. Ele explicou que a expectativa anual depende da taxa de juros, que é uma variável crucial para o desempenho econômico.

Reformas e Impactos no PIB

Haddad ressaltou que as reformas implementadas, especialmente a tributária que entrará em vigor no próximo ano, deverão impulsionar ainda mais o PIB. Ele acredita que essas mudanças são fundamentais para o crescimento sustentável da economia brasileira.

Arcabouço Fiscal e Desafios no Congresso

O ministro defendeu a necessidade de um arcabouço fiscal robusto e negou que o governo tenha sido excessivamente rigoroso nas contas. Ele mencionou os desafios enfrentados no Congresso para recompor a base tributária, que sofreu uma perda de 3% do PIB.

Saída do Ministério e Planos Futuros

Fernando Haddad confirmou sua saída do Ministério da Fazenda na próxima semana e expressou intenção de se candidatar nas futuras eleições. Inicialmente, ele planejava apoiar a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas os desafios recentes o levaram a reconsiderar seus planos.