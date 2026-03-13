Troca de Advogado de Vorcaro Indica Possível Delação Premiada

O banqueiro Daniel Vorcaro decidiu, nesta sexta-feira (13), substituir sua equipe de advogados no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga fraudes no Banco Master.

Manutenção da Prisão

A alteração na defesa ocorreu após a Segunda Turma do STF formar maioria de votos para manter a prisão de Vorcaro, que seguirá detido na Penitenciária Federal em Brasília por tempo indeterminado.

Mudança na Defesa

O advogado Pierpaolo Bottini, conhecido por sua crítica a acordos de delação, deixou o caso. Ele será substituído por José Luis Oliveira, um dos mais renomados criminalistas do país.

Possível Acordo de Delação

A substituição sugere que Vorcaro está inclinado a negociar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República. Oliveira é experiente em acordos de colaboração, como o do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, na Operação Lava Jato.

Histórico do Advogado

José Luis Oliveira também representou o general Braga Netto em um caso de conspiração e o ex-ministro José Dirceu no processo do mensalão.

Julgamento em Andamento

O julgamento da Segunda Turma sobre a prisão de Vorcaro, que conta com três votos a favor de sua manutenção, deve ser concluído na próxima sexta-feira (20), aguardando ainda o voto do ministro Gilmar Mendes.