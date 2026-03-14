Joyce Moreno Apresenta Brasileiras Canções no Cena Musical da TV Brasil

A TV Brasil exibirá um espetáculo exclusivo intitulado 'Brasileiras Canções', estrelado pela renomada cantora e compositora Joyce Moreno, no programa Cena Musical, à meia-noite deste sábado (14). Este show apresenta músicas do 42º álbum da artista, que leva o mesmo nome do espetáculo e inclui produções inéditas.

Repertório Diversificado

Durante a apresentação, Joyce Moreno combina suas composições autorais com grandes sucessos da música brasileira. O especial pode ser conferido no aplicativo TV Brasil Play e no canal do YouTube da emissora. A jornalista Bia Aparecida é a anfitriã do programa.

Destaques Musicais

Entre as músicas próprias de Joyce Moreno, destacam-se 'Samba de Mulher', 'Monsieur Binot', 'O Mar É Mulher' e 'Boiou'. O show também inclui as inéditas 'Carnaval é Mesmo Assim', 'Todo Mundo' e 'Brasileiras Canções'. Clássicos como 'Águas de Março', 'Medo de Amar', 'Desafinado' e 'Samba da Benção' também fazem parte do repertório.

Produção e Gravação

A apresentação foi gravada no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro. Joyce Moreno, no vocal e violão, é acompanhada por Tutty Moreno na bateria, Lula Galvão na guitarra e Bruno Aguilar no baixo.

Sobre o Cena Musical

O programa Cena Musical, lançado em 2007 pela TV Brasil, exibe apresentações inéditas que destacam a diversidade da música brasileira. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, mostrando performances que celebram a riqueza do cancioneiro nacional.

Apresentadores e Direção

A jornalista e cantora Bia Aparecida comanda a atual temporada do Cena Musical. A direção está sob responsabilidade de Maíra de Assis e Waldecir de Oliveira.

Acesso à Programação

O público pode acompanhar a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Adicionalmente, o conteúdo está disponível no TV Brasil Play, que pode ser acessado pelo site ou aplicativo para smartphones.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br