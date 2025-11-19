Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino: você pensa em emprrender? Veja dicas!

Paraná se destaca no cenário nacional do empreendedorismo feminino. Conheça empreendedoras locais que inspiram!

Hoje, 19 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, uma data criada em 2014 pela ONU para valorizar e incentivar a atuação das mulheres no mundo dos negócios. Em 2025, a celebração chega à sua 11ª edição, reforçando o papel cada vez mais relevante das mulheres na economia global, e o Paraná tem sido um destaque nesse cenário.

De acordo com dados do Sebrae, o Paraná é atualmente o quarto estado com mais mulheres à frente de empresas no Brasil, especialmente em setores como serviços, beleza, alimentação e tecnologia. Além disso, o número de empreendedoras individuais cresceu de forma constante nos últimos anos, impulsionado por iniciativas locais de capacitação e redes de apoio ao empreendedorismo feminino e também como alternativa econômica para contribuir com o rendimento da casa.

O empreendedorismo tem se tornado uma ferramenta de autonomia, inovação e transformação social e cultural, abrindo espaço para que mais mulheres conquistem independência financeira e ocupem posições de liderança, segundo várias mulheres à frente de seus negócios. Como é caso da fotógrafa Mayara Souza, da empreendedora da área de vestuário Josiele Gonçalves, da empresária do ramo de ótica, Cacilda Assolini, e da empreendedora, Jucélia Rodrigues, que está à frente de três marcas em Cambé: Podologia Cambé, Matrizes da Ju e Retroice.

No Paraná, mais de 32% dos empreendedores no Paraná são mulheres, com grande parte delas atuando no setor de serviços. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do IBGE, aproximadamente 289 mil empresas do setor de serviços estão em atividade no Estado.

O levantamento também revela que 51,2% das mulheres empreendedoras no Paraná assumem papéis de liderança não apenas em seus negócios, mas também em suas famílias. Cidades como Curitiba, Londrina e Maringá lideram em número de empreendedoras. Iniciativas como o Programa Sebrae Delas e o Empreendedoras de Impacto têm incentivado a capacitação e a troca de experiências entre empresárias paranaenses.

Confira, insights de mulheres que empreendem e que têm se destacado em suas respectivas áreas:

MAYARA SOUZA- FOTÓGRAFA

“Acredito que para nós mulheres, vai muito além de ter um negócio, acaba sendo um movimento de autoconhecimento e liberdade. Empreender é se permitir criar algo que carrega o que somos, nossa história, sensibilidade e força. É sobre transformar o que sentimos em algo que também toca o outro”.

Ainda de acordo com Mayara Souza, depois de empreender, ela passou a se sentir mais confiante e independente em todas as áreas da vida. “O empreendedorismo feminino tem uma importância imensa porque nos devolve voz, autonomia e pertencimento. Mostra que é possível viver do que amamos, respeitando nossos ritmos e valores”.

Mayara Souza fotografa empresárias e empreendedoras em seu dia a diia .

CACILDA ASSOLINI- PROPRIETÁRIA ÓTICA MODELO

“Ter minha empresa e receber pessoas, inclusive mulheres aqui, diariamente, e ver como o mundo é amplo e cheio de pessoas incríveis é maravilhoso. É algo que minha profissão proporciona, recebo e conheço muitas pessoas. Acredito que a mulher tem uma “capacidade afiada”, uma sensibilidade a mais mesmo no quesito lidar com as necessidades do outro. O mundo dos negócios acolhe a todos”.

Mas Cacilda alerta que nada é simples no mundo dos negócios. “ Mas claro que não é da noite para o dia que nos destacamos, aqui, investimento muito no atendimento personalizado e em peças de qualidade comprovada. Fazemos questão de semptre termos produtos que agradam a diferentes tipos de público”.

Cacilda Assolini prioriza atendimento humanizado

JUCÉLIA RODRIGUES- EMPREENDEDORA NAS MARCAS: PODOLOGIA CAMBÉ, MATRIZES DA JU E RETROICE.

“Eu acredito que empreender é ouvir seus dons. Eu consegui criar empresas que têm relação com áreas que têm minha atenção, meu carinho. Adoro a área da saúde, por isso, a podologia me conquistou, mas também sou apaixonada por artesanato, e, com isso, adoro ter a marca “Matrizes da Ju”, onde faço trabalhos manuais que me enchem de orgulho. A Retroice é um investimento recente, mas que já me anima, pois a área alimentícia também é prazerosa de atuar”.

Jucélia Rodrigues arranja tempo para dirigir três empresas: Podologia Cambé, Matrizes da Ju e Retroice Cambé

JOSIELE GONÇALVES- DONA DA LOJA SINTONIA

“Empreender pra mim é muito natural. Eu trabalhei anos no comércio e sonhava em ter minha empresa. Hoje, tenho minha loja de roupas e consigo conciliar a maternidade com essa atividade. Incentivo quem quer autonomia nos horários a buscar essa alternativa, mas sabendo que é desafiador não ter um salário fixo e uma situação “segura”. É preciso “jogo de cintura” e persistência.”.

Josiele Gonçalves ama a área do atendimento e tem a loja Sintonia.

SHEILA SOUZA- NAIL DESIGNER

“Empreender no Brasil não é fácil. Ter um pequeno negócio então, nem se fala. São muitos os desafios, o começo é mais que desafiador, você tem mesmo que ser uma pessoa focada, centrada. Consigo falar sobre isso , pois estou há 28 anos atuando como manicure e, nail designer, atuando na área da estética e o mercado, muitas vezes, é cruel. Muitas críticas nos chegam e pouco incentivo. Mas ainda assim, amo o que faço e entrego muito amor no meu trabalho. Amor pela sua atuação é um fator determinante”.

Sheila Souza atua há 28 anos na área de manicure e nail designer e ama empreender.

💼 Dados sobre o empreendedorismo por mulheres, no Brasil:

🔹 Crescimento constante

Segundo o Sebrae (2024), o Brasil tem mais de 10,3 milhões de mulheres empreendedoras, o que representa cerca de 34% de todos os donos de negócios no país. Esse número vem crescendo mesmo em tempos de crise, mostrando a força e a resiliência feminina no mercado.

🔹 Liderança e impacto

As mulheres estão à frente de 46% dos negócios abertos nos últimos três anos no país. Além disso, estudos do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) apontam que o Brasil é o 7º país do mundo com maior número de mulheres empreendedoras.

🔹 Setores em destaque

As empreendedoras brasileiras se destacam especialmente nos setores de serviços, moda, alimentação, beleza, educação e tecnologia.

Nos últimos anos, tem crescido também o número de startups lideradas por mulheres, com iniciativas voltadas para inovação e sustentabilidade.

🔹 Desafios ainda presentes

Apesar dos avanços, apenas 18% das startups brasileiras têm mulheres em cargos de liderança. A desigualdade de acesso a crédito e investimentos também ainda é um obstáculo: mulheres recebem 40% menos financiamento do que empreendedores homens em negócios semelhantes.

E aí, gostou do conteúdo que visa atualizar você sobre uma das atividades econômicas que mais cresce no país: o empreendedorismo?