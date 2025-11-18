terça-feira, novembro 18, 2025

Caminhão tomba após pneu estourar na BR-369 em Cambé

Corpo de Bombeiros - CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Um tombamento de caminhão foi registrado na tarde desta terça-feira, 18 de novembro, na BR-369, em Cambé. O acidente ocorreu no trecho sentido Cambé–Rolândia, nas proximidades do Mufato Foods, localizado às margens da rodovia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Cambé, repassadas pelo sargento De Paula, o veículo seguia no sentido Londrina quando um dos pneus dianteiros estourou. Com isso, o caminhão atravessou o canteiro central e acabou tombando na pista oposta, que segue em direção a Rolândia.

Segundo o sargento, havia apenas uma vítima no local: o condutor do caminhão. Ele foi encontrado consciente, orientado e colaborativo. No primeiro atendimento clínico, o quadro dele era considerado estável.

O caminhão transportava rejeitos de fossa, o que explica o forte odor no local e a necessidade de limpeza especializada. Representantes da empresa responsável pelo veículo estiveram no ponto do acidente e informaram que equipes já se deslocavam para iniciar o recolhimento dos resíduos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para auxiliar na organização do tráfego e garantir a segurança dos motoristas que passavam pela região. A pista ficou escorregadia devido ao material derramado, exigindo atenção redobrada dos condutores.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, diversas pessoas pararam no acostamento ou reduziram drasticamente a velocidade para gravar imagens do acidente, comportamento que gerou riscos de novos incidentes. O sargento De Paula reforçou a orientação para que motoristas não parem para filmar, mantenham velocidade reduzida e sigam o trajeto com segurança.

Após o atendimento no local, o motorista ferido foi encaminhado à Santa Casa de Cambé, onde passou por avaliação médica mais detalhada. Caso necessário, ele será transferido para outra unidade hospitalar.

O trânsito permaneceu lento, principalmente no sentido Cambé–Rolândia, até a chegada dos órgãos responsáveis e a conclusão dos trabalhos de limpeza e remoção do caminhão.

As informações foram apresentadas pelo Portal Cambé, com apoio da Clínica de Podologia Cambé e da Retro Ice, o sorvetinho com sabor de infância.

818
