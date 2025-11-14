Comércio de Cambé poderá abrir no Feriado da Proclamação da República

A abertura de fica a critério de cada comércio segundo Sindicato da Categoria

Devido ao feriado nacional de Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro, o comércio de Cambé tradicionalmente não abre as portas. No entanto, conforme informações do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina (Sincoval), as lojas que desejarem funcionar na data poderão abrir, desde que cumpram as obrigações previstas.

Os estabelecimentos que optarem pela abertura neste sábado, dia 15, deverão pagar R$ 155,00 aos funcionários pelo dia trabalhado, conceder vale-refeição no valor de R$ 25,00 e ainda garantir um dia de folga compensatória aos funcionários que atuarem no feriado. Essa folga deverá ser concedida até 28 de fevereiro de 2026.

As informações foram veiculadas pela Associação Empresarial de Cambé (ACIC).

