Colisão Traseira na PR-445 Deixa Motociclista Ferido em Londrina

Londrina, 12 de fevereiro de 2025 – Um acidente de trânsito do tipo colisão traseira foi registrado na manhã desta segunda-feira na PR-445, no km 82+100m, em Londrina. O sinistro envolveu um veículo Audi A3 e uma motocicleta Yamaha XTZ250.

De acordo com o boletim da Polícia Militar do Paraná (PMPR), o acidente ocorreu às 08h50 e foi comunicado às autoridades às 09h30. A equipe policial chegou ao local às 09h49, encerrando o atendimento por volta das 10h45.

O condutor do Audi A3, identificado pelas iniciais F.D.P.C., não sofreu ferimentos e realizou o teste do etilômetro, que indicou resultado de 0,00 mg/L, descartando a ingestão de álcool. Já o motociclista, identificado como S.C.M., sofreu ferimentos e foi encaminhado para a Santa Casa de Londrina para atendimento médico.

Segundo informações colhidas no local, o condutor do Audi A3 trafegava pela PR-445 quando a motocicleta colidiu na traseira de seu veículo. O impacto resultou em danos materiais e ferimentos no motociclista. No momento da chegada da equipe policial, os veículos já estavam fora da rodovia. A motocicleta foi liberada no local para a cunhada do condutor ferido.

As autoridades seguem acompanhando o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente e reforçam a importância da atenção redobrada no trânsito para evitar sinistros.