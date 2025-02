Homem é Baleado na Coxa no Jardim Santo Amaro, em Cambé

Cambé, 12 de fevereiro de 2025 – Um homem foi alvejado por um disparo de arma de fogo na noite de ontem, por volta das 23h30, na Rua Rio Jequitinhonha, no Jardim Santo Amaro, em Cambé. A vítima, identificada como Marco Aurélio Menezes dos Santos, de 39 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa de Cambé.

Segundo informações do sargento Faustino, do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima consciente e orientada no interior do terreno onde reside com seu pai. O homem foi atingido na perna após um indivíduo entrar no local e efetuar disparos de arma de fogo.

Ainda conforme relatos de populares, momentos antes do ocorrido, um grupo estava sentado na calçada conversando e consumindo bebidas alcoólicas, quando um homem chegou ao local e realizou os disparos. Os presentes correram para se proteger, mas Marco Aurélio acabou atingido na coxa e precisou de atendimento médico.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. A vítima e seu pai não souberam informar detalhes sobre a motivação ou identidade do atirador. A Polícia Militar foi acionada e investiga o caso.