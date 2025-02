Polícia Civil de Cambé busca suspeito de “molestação” de adolescente próximo à escola

A Polícia Civil de Cambé divulgou, nesta quarta-feira, imagens de câmeras de segurança que mostram um suspeito de ter molestado uma adolescente de 12 anos. O caso ocorreu nas proximidades de uma escola da cidade, enquanto a jovem se dirigia para as aulas.

De acordo com as informações repassadas pela polícia, o suspeito, que estava em uma motocicleta, teria passado a mão na adolescente e, em seguida, fugiu do local. A jovem, assustada, correu para a escola e relatou o ocorrido às professoras, que acionaram as autoridades. Um boletim de ocorrência foi registrado, e as imagens das câmeras de segurança foram coletadas para auxiliar na identificação do indivíduo.

As duas imagens divulgadas mostram o suspeito na moto e foram captadas nas proximidades da escola. A Polícia Civil pede a ajuda da população para identificar o homem, a fim de que ele possa prestar esclarecimentos e responder às acusações.

A denúncia pode ser feita de forma anônima pelo número 181 ou pelo WhatsApp da Polícia Civil de Cambé: (43) 3249-8615. A colaboração da comunidade é essencial para que o caso seja solucionado e para garantir a segurança de todos.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar qualquer tipo de crime, especialmente aqueles que envolvem vulneráveis, como crianças e adolescentes.