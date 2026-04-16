📰 Prazo para regularizar título de eleitor termina em 6 de maio em Cambé

A Justiça Eleitoral da 78ª Zona Eleitoral de Cambé informou que o prazo final para realizar o alistamento eleitoral (primeiro título), revisão de dados e transferência de domicílio eleitoral termina no dia 6 de maio de 2026.
De acordo com o ofício encaminhado à imprensa local, a medida visa garantir que os eleitores estejam aptos a participar das Eleições Municipais de 2026, previstas para o dia 4 de outubro.
⏰ Horário ampliado e plantões especiais
Para atender à demanda, o Fórum Eleitoral de Cambé terá horário ampliado a partir do dia 22 de abril, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
Além disso, haverá plantões especiais nos dias:
- 02 de maio (sábado)
- 03 de maio (domingo)
Nessas datas, o atendimento será das 9h às 17h.
💻 Atendimento online disponível
Eleitores que já possuem dados biométricos cadastrados podem realizar serviços como revisão e transferência de forma online, por meio do autoatendimento disponível no site da Justiça Eleitoral.
📄 Documentos necessários
Para cada tipo de solicitação, é necessário apresentar:
🔹 Primeiro título (alistamento):
- Documento oficial com foto (exceto CNH e passaporte)
- Comprovante de residência recente
- Homens nascidos em 2007: comprovante de quitação militar
🔹 Transferência eleitoral:
- Documento com foto
- Comprovante de residência que comprove vínculo com o município há pelo menos 3 meses
🔹 Revisão de dados:
- Documento com foto
- Comprovante de residência atualizado
👥 Quem pode tirar o título
O alistamento eleitoral está disponível para jovens a partir de 15 anos completos. No entanto, para votar nas eleições de 2026, é necessário ter 16 anos completos até a data do pleito.
📍 Atendimento e contato
O atendimento presencial ocorre no Fórum Eleitoral de Cambé, localizado na Avenida Esperança, nº 450.
Mais informações podem ser obtidas pelos canais:
- Telefone: 0800 640 8400
- WhatsApp: (41) 99241-4458
- E-mail: zona078@tre-pr.jus.br