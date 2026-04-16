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📰 Prazo para regularizar título de eleitor termina em 6 de maio em Cambé

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 16 de abril de 2026 9:10

Sumário

A Justiça Eleitoral da 78ª Zona Eleitoral de Cambé informou que o prazo final para realizar o alistamento eleitoral (primeiro título), revisão de dados e transferência de domicílio eleitoral termina no dia 6 de maio de 2026.

De acordo com o ofício encaminhado à imprensa local, a medida visa garantir que os eleitores estejam aptos a participar das Eleições Municipais de 2026, previstas para o dia 4 de outubro.

⏰ Horário ampliado e plantões especiais

Para atender à demanda, o Fórum Eleitoral de Cambé terá horário ampliado a partir do dia 22 de abril, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Além disso, haverá plantões especiais nos dias:

  • 02 de maio (sábado)
  • 03 de maio (domingo)

Nessas datas, o atendimento será das 9h às 17h.

💻 Atendimento online disponível

Eleitores que já possuem dados biométricos cadastrados podem realizar serviços como revisão e transferência de forma online, por meio do autoatendimento disponível no site da Justiça Eleitoral.

📄 Documentos necessários

Para cada tipo de solicitação, é necessário apresentar:

🔹 Primeiro título (alistamento):

  • Documento oficial com foto (exceto CNH e passaporte)
  • Comprovante de residência recente
  • Homens nascidos em 2007: comprovante de quitação militar

🔹 Transferência eleitoral:

  • Documento com foto
  • Comprovante de residência que comprove vínculo com o município há pelo menos 3 meses

🔹 Revisão de dados:

  • Documento com foto
  • Comprovante de residência atualizado

👥 Quem pode tirar o título

O alistamento eleitoral está disponível para jovens a partir de 15 anos completos. No entanto, para votar nas eleições de 2026, é necessário ter 16 anos completos até a data do pleito.

📍 Atendimento e contato

O atendimento presencial ocorre no Fórum Eleitoral de Cambé, localizado na Avenida Esperança, nº 450.

Mais informações podem ser obtidas pelos canais:

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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