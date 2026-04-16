Corinthians mantém 100% na Libertadores após vitória sobre Santa Fe em Itaquera

O Corinthians garantiu mais uma vitória na Copa Libertadores da América ao bater o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0, na noite de quarta-feira (15), na Neo Química Arena, em São Paulo. Com gols de Raniele e Gustavo Henrique, o time paulista segue com 100% de aproveitamento no Grupo E, somando seis pontos em dois jogos e liderando a chave.

O primeiro tempo foi marcado pela forte posse de bola do Corinthians, característica do técnico Fernando Diniz. O placar foi aberto logo aos 5 minutos da segunda etapa, após cobrança de escanteio de Garro, Gustavo Henrique desviou de cabeça e Raniele completou para o gol.

A equipe alvinegra manteve o ritmo e ampliou aos 34 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta, Garro lançou na área e Gustavo Henrique marcou um belo gol de voleio, consolidando o resultado positivo para o Timão.

Em outros jogos da rodada, o Fluminense foi derrotado pelo Independiente Rivadavia, da Argentina, por 2 a 1 no Maracanã, ficando na terceira posição do Grupo C com apenas um ponto. Já o Cruzeiro perdeu em casa para a Universidad Católica, do Chile, por 2 a 1, ocupando o terceiro lugar do Grupo D.

Com o resultado, o Corinthians segue firme na busca pela classificação antecipada às oitavas de final da competição continental.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br