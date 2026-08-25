Londrina promove rodas de conversa sobre amamentação em distritos

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina está promovendo, nesta semana, rodas de conversa voltadas ao aleitamento materno em dois distritos da cidade. As atividades são direcionadas a gestantes, puérperas e profissionais da saúde, com o objetivo de informar e incentivar a amamentação.

O primeiro encontro acontece nesta quarta-feira (26), às 9h, na Unidade Básica de Saúde do distrito de Guaravera. Já a segunda roda de conversa será realizada na sexta-feira (28), também às 9h, na Escola Municipal Campo do Trabalho e do Saber, localizada no assentamento Eli Vive I, em Lerroville.

As conversas serão conduzidas por Gabriela Curan, coordenadora de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, e pela enfermeira Priscila Colmiran, coordenadora do Ciclo Saúde da Mulher. Os temas abordados incluem o preparo para a amamentação desde a gestação, orientações sobre os desafios do puerpério e outros cuidados importantes para mães e bebês.

No assentamento Eli Vive I, além da roda de conversa sobre amamentação, haverá atendimentos em Pediatria e Neuropediatria, aferição de pressão arterial e glicemia, além de atividades de promoção da saúde física, como alongamento, orientações sobre nutrição saudável e cuidados com a saúde mental.

De acordo com Gabriela Curan, a iniciativa busca sensibilizar a comunidade e os profissionais das unidades de saúde sobre a importância do aleitamento materno, fornecendo informações claras e baseadas em evidências para que as gestantes possam optar conscientemente pela amamentação. O projeto também visa apoiar mulheres que já iniciaram a amamentação, incentivando a continuidade mesmo diante de desafios.

As atividades fazem parte da Campanha Agosto Dourado 2026, que tem como tema nacional “Amamentação para um começo de vida sustentável: fortaleça o que funciona”. Em Londrina, a campanha foi lançada no início do mês e inclui diversas ações para orientar e incentivar o aleitamento materno, destacando seus benefícios para mães e crianças e a importância da rede de apoio às lactantes.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br