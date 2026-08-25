Candidatos à Presidência cumprem agendas em eventos, entrevistas e encontros nesta terça-feira (25)

Os candidatos à Presidência da República têm uma terça-feira (25) marcada por uma série de compromissos em diferentes regiões do país. As atividades incluem sabatinas, entrevistas, participação em fóruns, eventos de campanha, visitas a entidades e órgãos públicos, além de encontros com empresários e representantes religiosos.

Augusto Cury (Avante) participa de sabatina do Grupo Thathi/Novabrasil FM em São Paulo, visita a Sociedade Rural e a prefeitura de Montes Claros (MG) à tarde, e encerra o dia em um evento de lançamento de campanha e jantar na cidade mineira.

Clariana Barão (DC) concede entrevistas aos portais Metrópoles, Sputinik e Poder360 em Brasília.

Flávio Bolsonaro (PL) realiza carreata em Maceió (AL), saindo do aeroporto e seguindo pela BR-104, além de encontros com empresários do setor produtivo e participação em convenção de ministros das Assembleias de Deus.

Hertz Dias (PSTU) concede entrevista ao jornal Monitor Mercantil e, à tarde, participa de panfletagem no Metrô Anhangabaú, em São Paulo.

Renan Santos (Missão) comparece a sabatina do portal TMC e ao Fórum Abdib Eleições 2026 em São Paulo, além de entrevista ao Canal do Bacci (BNTV) à tarde.

Romeu Zema (Novo) participa de sabatina com O Globo, Valor Econômico e CBN no Rio de Janeiro.

Ronaldo Caiado (PSD) marca presença no Fórum Abdib Eleições 2026 em São Paulo pela manhã e, à noite, participa de sabatina na TV Globo.

Rui Costa Pimenta (PCO) será entrevistado pelo programa Análise da 3ª no canal da Rádio Causa Operária no YouTube, participa de reunião com a executiva nacional do partido em Brasília, de plenária nacional e concede entrevista ao Canal do Galo Preto.

Samara Martins (UP) realiza panfletagem e caminhada com trabalhadores no centro de Aracaju (SE) e, à noite, participa de plenária com apoiadores na Ocupação João Mulungu.

Wilson Grassi (Democrata) participa de reunião de alinhamento com o comitê de campanha e concede entrevista ao portal Terra.

O candidato Edmilson Costa (PCB) não tem agenda pública prevista para esta terça-feira. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também não divulgou compromissos até o momento. Pablo Marçal (PRTB) está impedido de realizar atividades de campanha por decisão do TSE.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br