Febre do Nilo Ocidental: sintomas, tratamento e prevenção

A febre do Nilo Ocidental é uma infecção viral transmitida principalmente pela picada do pernilongo comum, do gênero Culex. Recentemente, o estado de São Paulo confirmou seus primeiros casos humanos da doença: uma mulher de 34 anos de Ribeirão Preto, que já se recuperou após viagem à região amazônica, e uma adolescente de 18 anos de São José do Rio Preto, que segue internada sob cuidados médicos.

Além de São Paulo, casos foram registrados em Santa Catarina, incluindo um óbito, e há uma suspeita no Piauí. O Ministério da Saúde mantém vigilância epidemiológica reforçada em todo o país para monitorar a situação.

Os sintomas da febre do Nilo Ocidental aparecem em cerca de 20% das pessoas infectadas e, geralmente, são leves. Entre os sinais mais comuns estão febre, mal-estar, falta de apetite, náuseas, vômitos, dores de cabeça, dores musculares, dor nos olhos, manchas na pele e aumento dos gânglios linfáticos. Em casos mais graves, a doença pode evoluir para encefalite ou meningite, com sintomas como confusão mental, diminuição do nível de consciência, tremores ou convulsões. Nestes casos, é fundamental procurar atendimento médico imediato.

Não existe vacina ou tratamento antiviral específico para a febre do Nilo Ocidental em humanos. O tratamento é direcionado ao alívio dos sintomas e suporte ao organismo. Casos leves podem ser tratados em casa, com repouso, hidratação e medicamentos sintomáticos sob orientação médica. Já quadros graves exigem internação hospitalar, podendo incluir suporte em UTI, hidratação intravenosa e cuidados para evitar infecções secundárias.

O diagnóstico é feito a partir da avaliação clínica e exames laboratoriais, levando em consideração se o paciente esteve em áreas com presença do vetor. A principal forma de prevenção é evitar a proliferação e a picada de pernilongos, utilizando repelentes, telas nas janelas e eliminando focos de água parada.

Autoridades de saúde reforçam a importância do monitoramento constante e da adoção de medidas preventivas para conter o avanço da doença.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br