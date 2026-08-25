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Prefeitura de Cambé participa de evento regional com debate sobre coleta seletiva em condomínios

Prefeitura de Cambé discute coleta seletiva e comunicação eficiente em evento regional voltado à gestão condominial.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Cambé marcou presença no Circuito Regional Sindicatura Leve, realizado nesta quarta-feira (26) no Hotel Solarium. O encontro reuniu síndicos, subsíndicos, conselheiros e profissionais ligados à administração de condomínios para debater temas relevantes ao setor.

Durante o evento, a secretária municipal Roberta Queiroz participou de uma mesa-redonda dedicada à coleta seletiva de resíduos em ambientes condominiais. O objetivo foi compartilhar estratégias e experiências para aprimorar a gestão do lixo, promovendo práticas sustentáveis e conscientizando moradores sobre a importância da separação correta dos materiais.

A programação também incluiu a palestra “Comunicação que evita conflitos”, que destacou a necessidade de uma comunicação clara e preventiva entre síndicos, moradores e equipes de apoio. Segundo a organização, muitos problemas em condomínios podem ser evitados quando as informações são transmitidas de forma adequada e antecipada, reduzindo mal-entendidos e prevenindo conflitos desnecessários.

O evento enfatizou a importância de um diálogo eficiente não só entre síndicos e condôminos, mas também com conselhos, prestadores de serviços e demais envolvidos na administração. A proposta é incentivar uma postura mais estratégica e menos reativa por parte dos gestores condominiais, tornando a rotina mais harmoniosa e sustentável para todos.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br

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##sustentabilidade#cambé#coleta seletiva#COMUNICAÇÃO#condomínios#evento regional#gestão condominial#MEIO AMBIENTE
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Redação Portal Cambé
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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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