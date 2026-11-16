Quartas Criativas traz conto africano e oficina de máscaras em Londrina

A Biblioteca Especializada Infantil de Londrina recebe nesta quarta-feira (18) mais uma edição do projeto “Quartas Criativas”, oferecendo contação de histórias e oficina artística para crianças e famílias. As atividades, gratuitas e abertas ao público de todas as idades, acontecem em dois horários: às 10h e às 14h30, na Praça 1º de Maio, em frente à Concha Acústica.

O destaque desta semana é a leitura do livro “Não derrame o leite!”, obra inspirada na cultura africana dos autores Stephen Davies e Christopher Corr, traduzida por Helena Carone. A história acompanha a pequena Penda em sua jornada pelas dunas africanas, levando leite ao pai e abordando temas como responsabilidade, autonomia e o valor do afeto familiar.

A mediação fica por conta da educadora Renata Suzue, que ressalta como o conto incentiva a reflexão sobre o cuidado, a linguagem do amor e a importância de conexões familiares, fugindo de regras rígidas e valorizando a simplicidade poética da infância.

Após a leitura, os participantes poderão confeccionar pequenas máscaras africanas em uma oficina de pintura, recorte e colagem. Para participar, é necessário levar materiais como papéis coloridos, folhas de papel sulfite, tesoura, cola e canetinhas.

Projeto incentiva leitura e criatividade

O “Quartas Criativas” é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, promovida pela Diretoria de Bibliotecas, com o objetivo de estimular o gosto pela leitura entre crianças e adolescentes. Desde 2022, o projeto realiza encontros semanais que fortalecem a formação de leitores e oferecem um espaço de escuta e participação ativa no universo literário.

Segundo a mediadora, a proposta é incentivar o contato com a literatura de forma prazerosa, sem obrigatoriedade, permitindo que o público desfrute das histórias e desenvolva o hábito da leitura desde cedo.

Participação de famílias e escolas

Além das famílias, escolas interessadas podem agendar visitas para que os alunos participem dos encontros. As vagas são limitadas e a reserva deve ser feita previamente pelo telefone (43) 3371-6603, e-mail biblioteca.infantil@londrina.pr.gov.br ou pelo Instagram @bplondrina.

Contexto e relevância local

O projeto “Quartas Criativas” já faz parte do calendário cultural de Londrina, contribuindo para o fortalecimento da leitura e da criatividade entre o público infantojuvenil. A iniciativa valoriza a diversidade cultural e amplia o repertório literário das crianças da cidade.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br