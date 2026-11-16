Brasil supera meta de turistas internacionais para 2026

O Brasil atingiu um marco importante no turismo internacional ao ultrapassar a meta de visitantes estrangeiros estabelecida para 2026, dois meses antes do previsto. De janeiro a outubro, o país recebeu 7.594.425 turistas de fora, superando a meta de 7,5 milhões definida pelo Plano Nacional de Turismo 2024-2027.

Segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo nesta segunda-feira (16), o número representa um crescimento de 58,8% em relação a 2023, quando o Brasil recebeu 4.782.775 turistas internacionais. O ministro Gustavo Feliciano destacou que o resultado consolida o Brasil como um destino de destaque no cenário global e reforça o caminho de crescimento do setor.

Principais países de origem dos turistas

A Argentina lidera o ranking de turistas que visitaram o Brasil, com 2.494.421 visitantes, seguida por Chile, Estados Unidos, Uruguai e Paraguai. O destaque ficou para a China, que registrou o maior aumento percentual, com 80,8% a mais de visitantes em 2026, saltando de 83.788 para 151.466 chineses.

Portas de entrada mais movimentadas

Os aeroportos internacionais de São Paulo e Rio de Janeiro continuam sendo os principais pontos de chegada dos turistas estrangeiros, juntos recebendo mais de 2 milhões de pessoas até outubro. Estados como Rio Grande do Norte e Pernambuco também tiveram crescimento expressivo na entrada de turistas, com altas de 128,8% e 62,6%, respectivamente.

Impacto econômico do turismo internacional

De janeiro a setembro deste ano, os turistas estrangeiros injetaram mais de US$ 8,38 bilhões (aproximadamente R$ 45,6 bilhões) na economia brasileira, um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. O presidente da Embratur, Bruno Reis, ressaltou que o aumento da conectividade aérea foi fundamental para o resultado e que o objetivo agora é transformar esse interesse em mais oportunidades de negócios e geração de renda para o país.

Contexto e expectativas para o setor

O desempenho do turismo internacional em 2026 reforça a tendência de crescimento observada nos últimos anos e coloca o Brasil em posição de destaque entre os países que mais ampliaram a recepção de turistas, segundo a OCDE. O setor segue como um importante motor para a economia nacional, gerando empregos e movimentando diferentes regiões.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br