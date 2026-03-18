Produtos de Páscoa Impulsionam Vendas no Programa Economia Solidária

A chegada da Páscoa trouxe uma oportunidade de solidariedade para os moradores de Londrina. A loja de produtos artesanais do Programa Economia Solidária apresentou sua linha de produtos temáticos, destacando a participação de 15 empreendimentos, majoritariamente liderados por mulheres, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Localização e Ofertas

Localizada na Avenida Rio de Janeiro, esquina com a Avenida JK, a loja oferece não só artesanatos, mas também um café que inovou com o pastel de chocolate. O espaço visa atender o público em horário comercial, convidando todos a conhecerem suas ofertas especiais para a Páscoa.

Transformação Social

O secretário de Assistência Social, Claudio Melo, participou do lançamento e enfatizou a importância do programa para a geração de renda e cidadania. O espaço e a participação das artesãs nas feiras são permanentes, promovendo desenvolvimento contínuo.

Variedade de Produtos

A artesã Érica Satie Enomoto destacou a diversidade de produtos, incluindo cestas, panos de prato temáticos, coelhos e embalagens para bombons. Os bonecos de crochê, conhecidos como 'amigurumis', e as delícias gastronômicas como biscoitos decorados e colombas pascais, também são atrativos.

Alimentos Artesanais e Entrega

Além do café, os visitantes podem adquirir alimentos artesanais. A empreendedora Regina Rossa destacou a qualidade dos produtos, como massas frescas e opções veganas, que podem ser consumidos no local ou encomendados por telefone e aplicativo.

Colaboração e Crescimento

Vera Lúcia de Aquino, do grupo Magia da Costura, ressaltou a cooperação entre as artesãs como um dos pilares do sucesso contínuo do programa, que já dura 20 anos. A colaboração e o suporte mútuo garantem que todas cresçam juntas.