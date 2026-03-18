Pavimentação da Ponte de Guaratuba Atinge Etapa Crucial

A construção da Ponte de Guaratuba alcançou uma fase importante nesta quarta-feira (18), com o início das obras de pavimentação do tabuleiro. Esta etapa envolve a colocação do revestimento asfáltico na pista destinada ao tráfego de veículos.

Progresso das Obras

A implementação do asfalto marca um avanço significativo no projeto da ponte, que é uma das obras de infraestrutura mais aguardadas da região. Este trabalho é essencial para garantir a durabilidade e segurança da estrutura.

Impacto na Mobilidade

Com a conclusão da pavimentação, a expectativa é de que a ponte melhore substancialmente o fluxo de veículos entre as margens, facilitando o transporte e promovendo o desenvolvimento local.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br