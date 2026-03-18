Procon Londrina Penaliza Caixa Econômica por Cobrança Indevida

O Procon de Londrina aplicou uma multa à Caixa Econômica Federal após identificar uma cobrança indevida na fatura de um cliente. A ação faz parte dos esforços do órgão em proteger os direitos dos consumidores diante de práticas abusivas.

Entenda o Caso

A penalidade foi aplicada após uma investigação que comprovou a cobrança indevida. O cliente, ao perceber a irregularidade, procurou o Procon para registrar sua reclamação. A partir disso, o órgão iniciou uma análise detalhada do caso.

Ação do Procon

O Procon, ao verificar a procedência da reclamação, determinou que a Caixa Econômica corrigisse o erro e restituísse o valor ao cliente. Além disso, foi aplicada uma multa com o intuito de coibir futuras práticas similares.