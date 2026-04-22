Enem 2026: prazo para pedir isenção da taxa termina nesta sexta-feira

O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 encerra-se nesta sexta-feira. Os candidatos também devem justificar a ausência no Enem 2025 até essa data, caso desejem participar gratuitamente da próxima edição.

O pedido de isenção deve ser realizado pela Página do Participante, utilizando o login do Gov.br. O benefício é destinado a estudantes do 3º ano do ensino médio em escola pública, alunos de toda a educação média em escola pública ou bolsistas integrais em escolas privadas com renda familiar de até um salário-mínimo e meio, pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiários do programa Pé-de-Meia do Ministério da Educação.

É importante destacar que a isenção não é automática. Quem se enquadra nos critérios precisa solicitar o benefício e manter os dados atualizados no CadÚnico, pois informações desatualizadas podem resultar na negativa do pedido.

Candidatos que tiveram isenção em 2025, mas não compareceram às provas, devem justificar a ausência com documentação adequada, como boletim de ocorrência ou certidão de casamento, conforme as exigências do edital. Os arquivos devem ser enviados em PDF, PNG ou JPG, com até 2MB.

O resultado das solicitações de isenção será divulgado pelo Inep em 8 de maio. Quem tiver o pedido negado poderá recorrer entre 11 e 15 de maio, com resultado final previsto para 22 de maio. As regras completas estão disponíveis no edital publicado pelo Inep.

Vale lembrar que, mesmo com a isenção aprovada, o candidato deve realizar a inscrição para o Enem 2026 quando o período for divulgado pelo Ministério da Educação.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado em processos seletivos como Sisu, Prouni e Fies. Desde 2025, o exame também certifica a conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos que alcançarem as notas mínimas exigidas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br