Pontes em Guaratuba e Foz do Iguaçu: Integração do Paraná de Leste a Oeste

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Ponte de Guaratuba.Foto: Jonathan Campos/AEN

As pontes em Guaratuba, no Litoral do Paraná, e a de Integração Brasil-Paraguai, na Tríplice Fronteira, são marcos significativos nas gestões do governador Carlos Massa Ratinho Junior. Essas construções representam um avanço importante na infraestrutura do estado, facilitando a conexão de Leste a Oeste.

Importância das Pontes para o Desenvolvimento

As novas pontes têm um papel crucial no desenvolvimento econômico e na mobilidade do Paraná. Elas melhoram o fluxo de transporte de cargas e passageiros, além de impulsionar o turismo nas regiões conectadas.

Impacto Econômico

A infraestrutura aprimorada atrai investimentos e gera oportunidades de emprego, promovendo o crescimento econômico local. As pontes são vistas como um catalisador para novas parcerias comerciais e fortalecimento das relações internacionais na Tríplice Fronteira.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

12
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

