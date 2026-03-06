Crescimento Industrial em Janeiro Não Compensa Perdas Anteriores

O setor industrial brasileiro registrou um aumento de 1,8% em sua atividade durante o mês de janeiro de 2026. Apesar desse crescimento ser um alívio para algumas categorias econômicas em comparação com dezembro de 2025, ele não foi suficiente para compensar as perdas acumuladas nos meses anteriores, que resultam em um saldo negativo de 0,8%.

Desempenho das Indústrias por Setor

Dentre os setores que mais contribuíram para o avanço em janeiro, destacam-se as indústrias de produtos químicos, com um incremento de 6,2%, e as de veículos automotores, reboques e carrocerias, que cresceram 6,3%. O setor de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis também apresentou expansão de 2%.

Fatores Impactantes na Recuperação

André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE, explica que o crescimento registrado em janeiro foi favorecido pela retomada da produção após as férias coletivas de dezembro. No entanto, ele ressalta que o resultado positivo não elimina as perdas dos meses anteriores.

Setores com Desempenho Negativo

Seis atividades industriais apresentaram queda, com destaque negativo para o setor de máquinas e equipamentos, que sofreu uma retração de 6,7%. As principais perdas ocorreram em bens de capital para fins industriais e agrícolas, afetados pelo movimento de aumento das taxas de juros.

Perspectivas Futuras

A comparação anual, de janeiro de 2026 com janeiro de 2025, mostra um crescimento tímido de 0,2%, interrompendo uma sequência de quedas. No entanto, o cenário futuro ainda é incerto devido a eventos externos, como a guerra no Oriente Médio, que podem impactar negativamente o comércio internacional e a oferta de matérias-primas.

