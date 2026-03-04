PMPR Destaca Papel na Proteção à Mulher em Evento no Teatro Guaíra

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) reafirmou seu papel estratégico na segurança pública e proteção feminina durante o evento 'Paraná Unido pelas Mulheres – As Protagonistas', realizado nesta terça-feira (3) no Teatro Guaíra, em Curitiba. A cerimônia marcou o início das celebrações do Mês da Mulher no Estado, destacando a atuação da corporação no combate à violência de gênero.

Patrulha Maria da Penha: Proteção Técnica e Humanizada

A Patrulha Maria da Penha da PMPR desempenha um papel crucial na proteção às mulheres, através de fiscalização rigorosa das medidas protetivas de urgência. A atuação inclui acompanhamento constante e visitas preventivas, baseadas em boletins de ocorrência e denúncias recebidas por canais como o Disque Denúncia 181.

Integração e Capilaridade no Interior

Com a Caravana Paraná Unido pelas Mulheres, a PMPR expande sua atuação ao interior do Estado, fortalecendo as estruturas de gestão municipal e redes de proteção locais. Essa integração destaca o trabalho da Polícia Militar não apenas como força de segurança, mas também como ferramenta de acolhimento e garantia de direitos.

Representatividade e Compromisso

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, como o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário de Segurança Pública, Coronel Hudson Leôncio Teixeira. A PMPR reafirma seu compromisso com a preservação da vida e dignidade das mulheres, atuando em 215 cidades com Conselhos Municipais dos Direitos das Mulheres.

