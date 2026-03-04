Cristo Redentor é Iluminado em Campanha Contra Violência às Mulheres

Na noite da última terça-feira (3), o Cristo Redentor recebeu projeções de frases para combater a violência contra as mulheres, marcando o lançamento da campanha 'Feminicídio Nunca Mais'. A iniciativa utiliza o futebol como plataforma de mobilização social em direção à Copa do Mundo Feminina da Fifa de 2027, que acontecerá no Brasil.

Presenças no Evento

O evento contou com a presença da primeira-dama Janja Lula da Silva, da ministra Anielle Franco, representantes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Embratur e Petrobras. Veteranas do futebol feminino, que participaram de uma campanha na TV Brasil, também estavam presentes, reforçando a importância da mobilização.

Iluminação e Simbolismo

Para marcar o início da campanha, o monumento foi iluminado na cor teal, que simboliza a solidariedade às sobreviventes de violência. Projeções com mensagens de enfrentamento ao feminicídio foram exibidas, destacando a importância do tema.

Mensagem do Reitor

O reitor do Santuário do Cristo Redentor, Padre Omar Raposo, abriu a cerimônia destacando o simbolismo do monumento e sua ligação com o protagonismo feminino, mencionando a inspiração da princesa Isabel e a referência às mãos de mulheres na escultura do Cristo.

Premiação e Visibilidade

Durante o evento, foi lançado o Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas, que é a primeira premiação nacional dedicada exclusivamente ao futebol feminino, reforçando o papel da comunicação pública na promoção do esporte feminino.

A Importância do Esporte

Daniela Grelin, diretora executiva da No More Foundation no Brasil, destacou o poder transformador do esporte na promoção da equidade de gênero e no combate à violência, enfatizando a necessidade de mobilização de atletas como modelos positivos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br