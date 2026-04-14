Brasil inicia planejamento de comunicação para Copa do Mundo Feminina 2027

O Brasil deu início à elaboração da estratégia de comunicação para a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027, que será sediada no país. O primeiro encontro para tratar do tema aconteceu nesta terça-feira (14), reunindo representantes do Ministério do Esporte, Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Embratur e Ministério das Relações Exteriores.

A reunião, organizada pela Secretaria Extraordinária para a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027 (Secopa27), marcou o começo de uma agenda contínua de alinhamento entre órgãos públicos e parceiros institucionais. O objetivo é definir ações que valorizem não apenas o evento esportivo, mas também o legado social, a inclusão e a promoção da igualdade de gênero.

Segundo a secretária Juliana Agatte, responsável pela Secopa27, a comunicação estratégica será fundamental para fortalecer o futebol feminino e ampliar as oportunidades de desenvolvimento social até a realização do torneio.

Durante o encontro, a presidente da EBC, Antônia Pellegrino, destacou a importância da comunicação pública para aumentar a visibilidade do futebol feminino. Ela ressaltou o compromisso da EBC em ampliar as transmissões de jogos, fortalecer parcerias no setor esportivo e promover campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher, utilizando o esporte como ferramenta de conscientização.

A TV Brasil, emissora da EBC, se consolidou como referência ao transmitir, desde 2024, as principais competições nacionais do futebol feminino, incluindo as Séries A1, A2, A3 e categorias de base. Em 2025, a audiência dessas transmissões cresceu 25%, mostrando o aumento do interesse do público.

Entre as iniciativas recentes, a EBC, em parceria com a Petrobras, lançou o Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas, que reconhece o destaque no futebol feminino nacional, e a campanha Feminicídio Nunca Mais, voltada à prevenção da violência contra mulheres e meninas.

Os órgãos envolvidos definiram que encontros semanais serão realizados para garantir a integração e o alinhamento das ações, fortalecendo a imagem do Brasil no cenário internacional e promovendo o engajamento da população para a Copa do Mundo Feminina 2027.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br